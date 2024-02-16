Раскрыт настоящий вес облаков: он может составлять миллионы тонн

Специалисты из американского Центра изучения атмосферы выяснили, что 1 кубический метр кучевого облака содержит около 0,5 г воды. В целом размеры одного облака могут достигать и 10 кубометров, а вес 1 кубометра может составлять 500 т. Получается, что масса всего облака может равняться 5 000 т, но бывают и грозовые фронты массой сотни и миллионы тонн.

Так почему же облака, если они такие тяжёлые, не падают на Землю? Объясняется это тем, что само облако состоит из мелких капель воды, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Между этими каплями - разряженная среда. На капли, поскольку они маленького размера, сила притяжения действует в меньшей степени, чем на нас. Кроме того, не дают упасть воде сухой воздух и тёплые потоки.