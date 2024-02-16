Наука и технологии
Опубликовано 16 февраля 2024, 15:45
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Раскрыт настоящий вес облаков: он может составлять миллионы тонн

Все облака состоят из воды, но в особом её состоянии. Процесс превращения этой жидкости в облака называется конденсацией.
Vsegda Pomnim

Vsegda Pomnim

Как происходит образование облаков? Сначала влага испаряется с поверхности нашей планеты, этот пар поднимается вверх и охлаждается. В результате получаются облака.

Ниже остальных расположены на небе кучевые облака - на высоте от 400 до 4500 м. Есть также пористые, которые находятся в среднем на высоте 10 000 м.

Газ-квас

Газ-квас

Специалисты из американского Центра изучения атмосферы выяснили, что 1 кубический метр кучевого облака содержит около 0,5 г воды. В целом размеры одного облака могут достигать и 10 кубометров, а вес 1 кубометра может составлять 500 т. Получается, что масса всего облака может равняться 5 000 т, но бывают и грозовые фронты массой сотни и миллионы тонн.

Так почему же облака, если они такие тяжёлые, не падают на Землю? Объясняется это тем, что само облако состоит из мелких капель воды, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Между этими каплями - разряженная среда. На капли, поскольку они маленького размера, сила притяжения действует в меньшей степени, чем на нас. Кроме того, не дают упасть воде сухой воздух и тёплые потоки.

Автор:Егор Ларионов
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