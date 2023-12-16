Наука и технологии
21:00, 16 декабря 2023
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Раскрыт заговор McDonald's, направленный против починки машины для мороженого

Новые свидетельства раскрыли коварное сотрудничество между McDonald’s и Taylor, производителем аппаратов для приготовления мороженого, с целью уничтожить Kytch, стартап, решающий печально известные проблемы с аппаратами в ресторанах быстрого питания.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Обнаруженные внутренние электронные письма свидетельствуют о том, что генеральный директор Middleby (материнская компания Taylor) Тимоти Фицджеральд организовал коммуникационную стратегию, чтобы удержать франчайзы от внедрения устройства Kytch, назвав его «угрозой безопасности».

Откровения появились на фоне судебной тяжбы Kytch с Taylor, обвиняющим его в клевете и незаконном вмешательстве.

Сага о МакФлурри раскрывает корпоративные интриги, предательство и безжалостные меры, на которые могут пойти компании, чтобы защитить свое господство на рынке. Подробнее об этом вы можете почитать в источнике.

Автор:Армен Зангиев
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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