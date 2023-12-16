Раскрыт заговор McDonald's, направленный против починки машины для мороженого

Обнаруженные внутренние электронные письма свидетельствуют о том, что генеральный директор Middleby (материнская компания Taylor) Тимоти Фицджеральд организовал коммуникационную стратегию, чтобы удержать франчайзы от внедрения устройства Kytch, назвав его «угрозой безопасности».

Откровения появились на фоне судебной тяжбы Kytch с Taylor, обвиняющим его в клевете и незаконном вмешательстве.

Сага о МакФлурри раскрывает корпоративные интриги, предательство и безжалостные меры, на которые могут пойти компании, чтобы защитить свое господство на рынке. Подробнее об этом вы можете почитать в источнике.