Наука и технологии
03:00, 09 декабря 2023
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Раскрыта болезнь, которая поразит полмиллиарда человек к 2050 году

К 2050 году мир столкнется с серьезной угрозой здоровью: хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), которая, по прогнозам, затронет около 592 млн человек.

Ferra.ru

Ferra.ru

Это заболевание, характеризующееся постоянным сужением дыхательных путей и затрудненным дыханием, станет одной из главных причин смертности и инвалидности во всем мире.

ХОБЛ — это прогрессирующее заболевание, которое часто вызывается длительным воздействием вредных факторов, таких как курение, загрязнение воздуха и воздействие определенных химических веществ.

Симптомы включают одышку, хронический кашель и частые респираторные инфекции, которые со временем ухудшают качество жизни пациентов.

Эти данные подчеркивают необходимость срочных мер по борьбе с ХОБЛ, включая улучшение качества воздуха, программы прекращения курения и повышение осведомленности о заболевании.

Также важно развитие новых методов лечения и профилактики, чтобы снизить риск развития ХОБЛ и улучшить прогнозы для тех, кто уже страдает от этого заболевания.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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