Опубликовано 21 февраля 2024, 00:45
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Раскрыта причина, по которой у овец и коз зрачок прямоугольный, а у кошек — вертикальный
Большинство городских жителей даже не знают, что зрачки у осьминогов, коз и овец прямоугольной формы. При этом у кошек они вертикальные, а у людей — круглые. Но для чего нужна каждая из форм?
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В 2015 году учёные проанализировали глаза более 200 наземных животных. Как оказалось, существует непосредственная связь между формой зрачка и особенностями питания животного.
Козы и овцы. Большинство животных, у которых зрачок горизонтальный, — травоядные. Такой зрачок обеспечивает угол обзора почти в 360 градусов.
Кошки. У них зрачок может меняться, поэтому они способны так хорошо видеть в темноте. Кроме того, щелевидный зрачок обычно характерен для тех, кто охотится днём и ночью, а круглый — для тех, кто преследует добычу.
Люди. Круглый зрачок даёт возможность различать мелкие детали, смотреть вдаль или вблизи. Также такая форма зрачка чаще всего встречается у более высоких хищников.