Раскрыта причина, по которой у всех птиц такие тонкие ноги
A Kilchoan Diary
Перья способны создать иллюзию, что птица значительно больше, чем есть на самом деле. Об этом рассказала Джулия Кларк, изучающая эволюцию птиц в Техасском университете в Остине. Более «мясистые» бёдра птиц спрятаны под перьями, а вот голени у большинства из них чешуйчатые, поэтому они и кажутся необыкновенно тонкими.
Также ноги птиц в принципе имеют некоторые отличия от ног и лап других животных. Птицы произошли от динозавров-теропод. Некоторые из этих динозавров были такими же маленькими, как современные воробьи, а некоторые - огромными.
У птиц верхняя кость ноги удерживается в основном горизонтально и плотно связана с группами мышц, прикреплённых к туловищу.
Не у всех птиц, правда, ноги тонкие как палки. К примеру, у нелетающих видов типа страусов они довольно массивные. А вот лёгкие певчие птицы менее зависимы от ходьбы.