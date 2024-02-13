Наука и технологии
Опубликовано 13 февраля 2024, 02:15
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Раскрыта причина, по которой у всех птиц такие тонкие ноги

Наверняка вы задумывались хоть раз, как птицы ходят на таких тоненьких ногах. Но на самом деле это иллюзия. Нам так кажется, потому что большая часть тела птиц покрыта перьями.
A Kilchoan Diary

A Kilchoan Diary

Перья способны создать иллюзию, что птица значительно больше, чем есть на самом деле. Об этом рассказала Джулия Кларк, изучающая эволюцию птиц в Техасском университете в Остине. Более «мясистые» бёдра птиц спрятаны под перьями, а вот голени у большинства из них чешуйчатые, поэтому они и кажутся необыкновенно тонкими.

Lea Scaddan/Getty Images

Lea Scaddan/Getty Images

Также ноги птиц в принципе имеют некоторые отличия от ног и лап других животных. Птицы произошли от динозавров-теропод. Некоторые из этих динозавров были такими же маленькими, как современные воробьи, а некоторые - огромными.

У птиц верхняя кость ноги удерживается в основном горизонтально и плотно связана с группами мышц, прикреплённых к туловищу.

Не у всех птиц, правда, ноги тонкие как палки. К примеру, у нелетающих видов типа страусов они довольно массивные. А вот лёгкие певчие птицы менее зависимы от ходьбы.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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