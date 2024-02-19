Опубликовано 19 февраля 2024, 15:00
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Раскрыта самая дорогая порода кур
Вы вряд ли даже слышали об этой породе кур, но тем не менее она считается самой дорогой. К примеру, на острове Ява, где таких куриц держат, один цыплёнок может стоить 200 долларов, а в США — 2500 долларов и больше.
Zhivotnayaferma.ru
Дороже остальных из всех пород кур вам обойдётся аям цемани (ayam cemani). Известен случай, когда одну такую особь продали на аукционе за 6000 долларов.
Есть несколько причин, по которым аям цемани так дорого стоит. Во-первых, это её цвет. У неё даже внутренние органы чёрные. Связано это с редкой генетической мутацией.
Также чёрные куры редки селекцией. За чистотой этой породы тщательно следят.
Аям цемани не любят громкие звуки, но им нравится тепло. Петухи этой породы могут начинать размножаться только спустя 8 месяцев, а курочки несут не более 100 яиц в год (обычные куры — 200−250 яиц).
Наконец, у этих кур мясо диетическое. По сравнению с обычными породами в нём много белка и мало жира.