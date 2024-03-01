Раскрыта скрытая роль воды в формировании планет

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, использовался мощный телескоп Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), созданный совместно с Европейской южной обсерваторией (ESO). «Я и представить себе не мог, что смогу получить изображение океанов с водяным паром, в которых могут формироваться планеты, — говорит ведущий автор исследования Стефано Фаччини, астроном из Миланского университета (Италия).

Наблюдения выявили поразительное количество водяного пара — в три раза больше, чем объем земных океанов — в диске, окружающем молодую, похожую на Солнце звезду HL Tauri, расположенную на расстоянии 450 световых лет. Удивительным оказалось не только количество, но и распределение.

Одним из ключевых открытий является наличие водяного пара в разрыве внутри диска. Такие разрывы часто приписывают молодым планетам, выстраивающим свои орбиты, что позволяет предположить, что вода может напрямую влиять на химический состав развивающихся планет.

Наблюдение за водой с Земли затруднено из-за помех, создаваемых водяным паром в нашей атмосфере. Однако уникальное расположение ALMA в пустыне Атакама, на большой высоте и при минимальном количестве водяного пара в атмосфере, обеспечивает исключительные условия для наблюдений.

Эти открытия не только проливают свет на ранние стадии формирования планет, но и позволяют предположить, что вода могла играть аналогичную роль в формировании нашей Солнечной системы миллиарды лет назад.