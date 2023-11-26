Раскрыто «секретное оружие» Китая для полета на Марс: модель атмосферы

GoMars не ограничивается только этим - она прогнозирует метеорологические условия для посадки космических аппаратов, включая температуру поверхности, ветер и пыль. В этой принципиально новой модели использованы данные китайского марсохода Zhurong, космических аппаратов NASA Viking 1 и 2, а также набор данных OpenMARS.

Ведущий исследователь Ван Бинь подчеркнул ее значимость: «Теперь мы можем проектировать марсоходы, способные выдерживать экстремальный холод, основываясь на моделировании температур в зоне посадки».

В то время как Китай готовится к добыче образцов марсианской породы, презентация GoMars знаменует собой гигантский скачок в межпланетных исследованиях, открывая путь к беспрецедентным открытиям на Красной планете.