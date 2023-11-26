Наука и технологии
02:15, 26 ноября 2023
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Раскрыто «секретное оружие» Китая для полета на Марс: модель атмосферы

В условиях гонки со временем китайские ученые представили революционную численную модель GoMars, имитирующую все атмосферные нюансы на Красной планете. Этот передовой инструмент отражает циклы движения пыли, воды и углекислого газа на Марсе, что позволит реализовать амбициозную миссию Китая «Тяньвэнь-3», запланированную на 2028-2030 годы.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

GoMars не ограничивается только этим - она прогнозирует метеорологические условия для посадки космических аппаратов, включая температуру поверхности, ветер и пыль. В этой принципиально новой модели использованы данные китайского марсохода Zhurong, космических аппаратов NASA Viking 1 и 2, а также набор данных OpenMARS.

Ведущий исследователь Ван Бинь подчеркнул ее значимость: «Теперь мы можем проектировать марсоходы, способные выдерживать экстремальный холод, основываясь на моделировании температур в зоне посадки».

В то время как Китай готовится к добыче образцов марсианской породы, презентация GoMars знаменует собой гигантский скачок в межпланетных исследованиях, открывая путь к беспрецедентным открытиям на Красной планете.

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