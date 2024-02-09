Наука и технологии
Опубликовано 09 февраля 2024, 02:15
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​​Разбор Apple Vision Pro: дисплеи отличные, а вот ремонтопригодность средняя

iFixit продолжили разбирать гарнитуру Apple Vision Pro, раскрывая интересные подробности о ее дисплеях, аккумуляторе и ремонтопригодности.
iFixit

iFixit

Хотя технически на каждом глазу не 4K, microOLED-дисплеи обладают поразительной плотностью пикселей — примерно 3386 пикселей на дюйм — больше, чем у некоторых 4K-телевизоров. Под капотом находится мощный чип M2, которому помогает сопроцессор R1, беспрепятственно обрабатывающий данные от множества датчиков: камер, TrueDepth, LiDAR, ИК и других.

iFixit

iFixit

А вот аккумуляторная батарея хоть и обладает такими впечатляющими характеристиками, как температурные датчики и акселерометры, но извлечь ее без повреждений довольно сложно.

Позитивный шаг — компоненты можно ремонтировать без предупреждений «нераспознанная деталь». Однако хрупкое переднее стекло бросает тень на всю ремонтопригодность. Треснувший дисплей делает всю гарнитуру непригодной для использования, в отличие от более прочных пластиковых корпусов конкурирующих моделей.

Итоговая оценка ремонтопригодности: 4/10

Автор:Армен Зангиев
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