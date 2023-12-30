Разнообразный огород победил «убийц» урожая

Виновник? Специализация патогенов. Оказывается, эти микроскопические разрушители растений — привередливые едоки. Когда доступен только один вид растений, как в монокультуре на кукурузном поле, процветают определенные патогены, обжираясь и снижая урожайность. Но стоит добавить смесь овощей, и вечеринка окончена.

«Разнообразные сельскохозяйственные сообщества способны держать патогены на расстоянии, что приводит к повышению урожайности», — объясняет ведущий автор исследования Джеймс Бевер. «Наши данные показывают, что это происходит потому, что патогены путаются. Имея разных соседей-растений, они не могут сосредоточиться на своем любимом блюде, и их популяция сокращается».

В этом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, использовались полевые и тепличные эксперименты для отслеживания роста растений и почвенных микроорганизмов. Манипулируя участками с разным количеством растений и уровнем осадков, исследователи наблюдали, как разнообразие патогенов влияет на урожайность.

Результаты очевидны: монокультуры страдают от усиленной атаки патогенов, в то время как разнообразные экосистемы держат этих крошечных «убийц» в узде. Это означает, что фермеры и садоводы получают более крупные и здоровые урожаи.