Разработана работающая по принципу мозга нейросеть

Астроциты внесли в модель нейроморфного искусственного интеллекта элемент динамической обработки информации, схожий с функцией мозга человека. Ученые утверждают, что такой подход позволяет эффективно управлять динамикой нейронов и реализовать рабочую память в искусственном интеллекте.

Профессор кафедры нейротехнологий Университета Лобачевского Сусанна Гордлеева отмечает, что данная технология может помочь в построении интеллектуальных вычислительных платформ для обработки данных с использованием принципов работы мозга. Нейроморфные программные платформы будут применяться в медицине и IT-промышленности для обработки и классификации данных, а также в создании виртуальных моделей нервной системы.