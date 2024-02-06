Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2024, 13:30
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Разработана работающая по принципу мозга нейросеть

Научный коллектив Университета Лобачевского создал нейросеть, впервые включив в нее цифровые аналоги астроцитов — вспомогательных клеток мозга. Этот новый подход увеличил производительность сети на 20%.
Ferra.ru

Ferra.ru

Астроциты внесли в модель нейроморфного искусственного интеллекта элемент динамической обработки информации, схожий с функцией мозга человека. Ученые утверждают, что такой подход позволяет эффективно управлять динамикой нейронов и реализовать рабочую память в искусственном интеллекте.

Профессор кафедры нейротехнологий Университета Лобачевского Сусанна Гордлеева отмечает, что данная технология может помочь в построении интеллектуальных вычислительных платформ для обработки данных с использованием принципов работы мозга. Нейроморфные программные платформы будут применяться в медицине и IT-промышленности для обработки и классификации данных, а также в создании виртуальных моделей нервной системы.

Автор:Булат Кармак
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