Опубликовано 06 февраля 2024, 13:30
1 мин.
Разработана работающая по принципу мозга нейросеть
Научный коллектив Университета Лобачевского создал нейросеть, впервые включив в нее цифровые аналоги астроцитов — вспомогательных клеток мозга. Этот новый подход увеличил производительность сети на 20%.
Ferra.ru
Астроциты внесли в модель нейроморфного искусственного интеллекта элемент динамической обработки информации, схожий с функцией мозга человека. Ученые утверждают, что такой подход позволяет эффективно управлять динамикой нейронов и реализовать рабочую память в искусственном интеллекте.
Профессор кафедры нейротехнологий Университета Лобачевского Сусанна Гордлеева отмечает, что данная технология может помочь в построении интеллектуальных вычислительных платформ для обработки данных с использованием принципов работы мозга. Нейроморфные программные платформы будут применяться в медицине и IT-промышленности для обработки и классификации данных, а также в создании виртуальных моделей нервной системы.