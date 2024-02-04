Разработчики ChatGPT представили версию для гарнитуры Apple Vision Pro

Версия бота для дополненной реальности называется OpenAI GPT-4 Turbo. С помощью этого ПО пользователь сможет надиктовывать текст, генерировать изображения, а также узнавать характеристики предметов, наводя на них гарнитуру.

Разработчики обещают, что в будущем добавят возможность более сложных запросов и диалогов. К примеру, этом может быть направление взгляда на разложенные на столе продукты, а ChatGPT посредством интерфейса гарнитуры выведет рецепт какого-либо блюда.

Словом, разработчики обещают поддержку и развитие OpenAI GPT-4 Turbo.