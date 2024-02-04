Опубликовано 04 февраля 2024, 07:30
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Разработчики ChatGPT представили версию для гарнитуры Apple Vision Pro
Пока гиганты вроде YouTube, Netflix, Spotify не намерены создавать свои приложения для гарнитуры Apple Vision Pro, компания OpenAI представила версию ChatGPT для операционной системы visionOS, на которой работает гарнитура.
Ferra.ru
Версия бота для дополненной реальности называется OpenAI GPT-4 Turbo. С помощью этого ПО пользователь сможет надиктовывать текст, генерировать изображения, а также узнавать характеристики предметов, наводя на них гарнитуру.
Разработчики обещают, что в будущем добавят возможность более сложных запросов и диалогов. К примеру, этом может быть направление взгляда на разложенные на столе продукты, а ChatGPT посредством интерфейса гарнитуры выведет рецепт какого-либо блюда.
Словом, разработчики обещают поддержку и развитие OpenAI GPT-4 Turbo.