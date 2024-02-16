Опубликовано 16 февраля 2024, 23:15
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Разработчики ChatGPT решили создать собственную поисковую систему
Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, намерена создать собственную поисковую систему. Ожидается, что это будет полноценный конкурент Google.
Jonathan Kemper / Unsplash
В проекте участвует Microsoft, что вполне логично, так как корпорация является одним из самых крупных и активных инвесторов OpenAI. О будущем поисковике известно только то, что его условное название — «поисковый продукт». Система будет частично основана на Bing — поисковой системе от Microsoft.
Но как именно будет работать потенциальная поисковая система от OpenAI, не раскрывается. Нет никакой информации, будет ли поисковик работать на ChatGPT или на другой модели ИИ.