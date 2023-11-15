Реально ли, с точки зрения науки, путешествовать во времени

Однако также есть специальная теория относительности физика Альберта Эйнштейна. Она предполагает, что время для разных людей течёт с разной скоростью. Причём тот, кто летит в космосе на скорости, близкой к скорости света, будет ощущать время медленнее, чем человек на Земле.

Учёные обнаружили, что астронавт Скотт Келли, который провёл 520 дней на Международной космической станции, в результате старел немного медленнее, чем его брат-близнец и коллега-космонавт Марк Келли. Связано это с тем, что он перемещался в космосе намного быстрее.

Существуют и парадоксы, связанные с путешествиями во времени. Например, «парадокс дедушки», то есть возможность случайно помешать встрече своих бабушек и дедушек, отправившись в прошлое. Это привело бы к парадоксу, при котором человека вообще не должно было бы существовать.