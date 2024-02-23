Опубликовано 23 февраля 2024, 21:45
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Reddit устремляется на Уолл-стрит: крупнейший интернет-форум подал заявку на IPO
Приготовьтесь к появлению «RDDT» на биржах, потому что Reddit официально подал заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Это значительный шаг для крупнейшего интернет-форума, который сделает его первым гигантом социальных медиа, вышедшим на публичный рынок после Pinterest в 2019 году.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Несмотря на то что Reddit все еще не приносит прибыли, он может похвастаться впечатляющим ростом доходов. В 2023 году его показатели достигли 804 миллионов долларов, что на 20% больше, чем в предыдущем году. В основном Reddit полагается на онлайн-рекламу на своем сайте и в мобильном приложении, но активно изучает новые источники дохода.
В заявке Reddit на IPO раскрываются планы на будущее. Они намерены:
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Поднять рекламный бизнес с помощью искусственного интеллекта
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Повысить вовлеченность сообщества
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И заняться лицензированием данных, позволяя третьим лицам получать доступ к данным платформы и анализировать их