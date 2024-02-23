Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2024, 21:45
1 мин.

Reddit устремляется на Уолл-стрит: крупнейший интернет-форум подал заявку на IPO

Приготовьтесь к появлению «RDDT» на биржах, потому что Reddit официально подал заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Это значительный шаг для крупнейшего интернет-форума, который сделает его первым гигантом социальных медиа, вышедшим на публичный рынок после Pinterest в 2019 году.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Несмотря на то что Reddit все еще не приносит прибыли, он может похвастаться впечатляющим ростом доходов. В 2023 году его показатели достигли 804 миллионов долларов, что на 20% больше, чем в предыдущем году. В основном Reddit полагается на онлайн-рекламу на своем сайте и в мобильном приложении, но активно изучает новые источники дохода.

В заявке Reddit на IPO раскрываются планы на будущее. Они намерены:

  • Поднять рекламный бизнес с помощью искусственного интеллекта

  • Повысить вовлеченность сообщества

  • И заняться лицензированием данных, позволяя третьим лицам получать доступ к данным платформы и анализировать их

Автор:Армен Зангиев
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.