Reddit устремляется на Уолл-стрит: крупнейший интернет-форум подал заявку на IPO

Несмотря на то что Reddit все еще не приносит прибыли, он может похвастаться впечатляющим ростом доходов. В 2023 году его показатели достигли 804 миллионов долларов, что на 20% больше, чем в предыдущем году. В основном Reddit полагается на онлайн-рекламу на своем сайте и в мобильном приложении, но активно изучает новые источники дохода.

В заявке Reddit на IPO раскрываются планы на будущее. Они намерены: