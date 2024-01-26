Редкая двойная солнечная вспышка оставила на время без связи Австралию

В последнее время Солнце было занято: оно выпустило две мощные вспышки излучения из противоположных полушарий в редком явлении, известном как симпатическая солнечная вспышка. Вспышки, зафиксированные в понедельник Обсерваторией солнечной динамики NASA, произошли из солнечных пятен AR3559 и AR3561, расположенных на расстоянии примерно 498 000 км друг от друга. Их суммарная энергия привела к вспышке магнитудой M5.1, что на «полпути» к самой мощной категории солнечных вспышек — X-вспышкам. Интенсивное излучение вызвало 30-минутное отключение радиосвязи в Индонезии и Австралии, пишут СМИ.