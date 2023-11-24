Регулятор раскрыл скорый анонс международной версии смарт-браслета Xiaomi Mi Band 8 Pro

Этот смарт-браслет уже анонсировали ранее на родном рынке компании, в Китае. Теперь же девайс готовится к глобальному запуску, о чем стало известно благодаря сертификационной платформе в Сингапуре.

Устройство было замечено в базе данных IMDA, наряду с другими продуктами Xiaomi, такими как Poco M6 Pro 4G и Redmi Note 13 4G.

Ранее Mi Band 8 Pro прошел сертификацию SIRIM в Малайзии под модельным номером M2333B1. IMDA классифицирует смарт-браслет как продукт с низким потреблением энергии и поддержкой Bluetooth.

Хотя точные цены и спецификации для международной версии пока не раскрыты, ожидается, что они будут схожи с китайским вариантом.

В Китае браслет был выпущен по цене около $56. Он оснащен 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 336 x 480 пикселей, максимальной яркостью 600 нит и более чем 100 вариантами циферблатов.