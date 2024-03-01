Ремонт сломанного VR-шлема Apple Vision Pro: взгляд на процесс

Пользователь YouTube под ником Practical Matters поделился своим печальным опытом: он уронил и разбил стекло своего Vision Pro. К счастью, AppleCare+ предложила ему два варианта.

Ремонт по почте, что предполагает отправку повреждённого устройства в Apple для ремонта. Правда, приводит к увеличению времени ожидания.

Замена устройства. Этот вариант позволяет быстрее получить замену устройства на дом, как только оно будет доступно.

В последующем видеоролике пользователь демонстрирует упаковку сменного блока: простая картонная коробка, QR-код, ведущий к руководству Apple по разборке и сборке (крайне важно, поскольку динамики и аксессуары в комплект не входят)

Интересно, что Apple отправляет замену до получения повреждённого устройства. У пользователей есть 10 дней, чтобы вернуть сломанное устройство.

Стоимость ремонта без AppleCare+ может обойтись в кругленькую сумму: $ 799 за замену переднего стекла и $ 2,399 за замену всей гарнитуры.