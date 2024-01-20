Наука и технологии
Опубликовано 20 января 2024, 18:45
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Ремонт VR-очков Apple Vision Pro: $799 за защитное стекло и не только

VR-гарнитура Vision Pro от Apple может похвастаться внушительной ценой в 3 499 долларов, но стоимость ремонта может оказаться еще более «удивительной». На официальной странице, посвященной ремонту, указано, что починка треснувшего защитного стекла обойдется вам в 799 долларов без страховки AppleCare Plus.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Если же вы используете AppleCare Plus, которое стоит $ 24,99 в месяц или $ 499 за два года, стоимость ремонта снижается до более приемлемых $ 299. Эта страховка распространяется и на другие случайные повреждения, включая пролитую жидкость и падения.

При более серьезном ремонте стоимость может достигнуть ошеломляющих 2399 долларов, что составляет более двух третей цены нового Vision Pro. AppleCare Plus также покрывает замену устройства в случае серьезных повреждений.

Хотя Apple не уточнила точный уровень повреждений, при котором потребуется полная замена, очевидно, что ремонт Vision Pro может оказаться весьма дорогостоящим. Именно здесь на помощь могут прийти сторонние ремонтные службы, которые часто предлагают более доступные варианты.

Компания Apple обязалась предоставить запчасти, инструменты и информацию для самостоятельного ремонта своих устройств.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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