Решила насолить? Бывшая Маска выпустила игрушку с тем же названием, что и у чат-бот Илона

В сотрудничестве с компанией Curio, производящей игрушки, Граймс представила Grok, оснащенного динамиком и микрофоном, который отправляет расшифровку разговора в приложение с родительским контролем. Граймс и Curio утверждают, что название происходит от «Grocket», отражающее окружение, вдохновленное SpaceX, с которым знакомы дети Граймс.

У Илона Маска тоже есть свой Grok, чатбот-конкурент ChatGPT, названный в честь персонажа из научно-фантастического романа Роберта Хайнлайна, он обучался на данных социальных сетей и обладает «бунтарской жилкой».

Совпадение? Вряд ли. Особенно учитывая, что Граймс и Маск в прошлом были парой и даже имеют общего ребенка, которого, внимание, зовут X Æ A-12.