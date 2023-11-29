Робо-руку «совсем как у человека» напечатали на 3D-принтере
Инженеры из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) совершили прорыв в области робототехники, создав роботизированную руку, которая воссоздает человеческую анатомию с невероятной точностью.
Хайтек
Используя усовершенствованную 3D-печать, команда разработала руку с «костями», связками и сухожилиями, изготовленными из различных полимеров.
Этот инновационный подход включает использование медленно отверждающихся полимеров, таких как тиолы и эпоксидные смолы, которые обеспечивают улучшенные эластичные свойства и быстрое возвращение в исходное состояние после изгиба.
Традиционные методы 3D-печати, использующие быстроотверждаемые полиакрилаты, не позволяли достичь такой гибкости и точности.
Для достижения высокой точности и качества печати, команда добавила в процесс лазерный сканер, который немедленно проверяет каждый напечатанный слой на наличие неровностей поверхности.
Механизм обратной связи затем компенсирует любые нарушения при печати следующего слоя, вычисляя и корректируя количество печатного материала в реальном времени.