Наука и технологии
Опубликовано 15 февраля 2024, 11:15
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Робопса для слепых людей научили разговаривать с хозяином с помощью ИИ

Учёные из Инженерной школы Джеймса Уатта при Университете Глазго в Шотландии представили прототип робопса-поводыря RoboGuide, который умеет общаться с человеком посредством ИИ.
University of Glasgow / Institution of Mechanical Engineers

University of Glasgow / Institution of Mechanical Engineers

Робот оснащён комплексами камер, датчиков движения и ориентации в пространстве, системой машинного зрения, умеет обучаться. RoboGuide предназначен прежде всего для слабовидящих и слепых людей.

Отличается этот робот-поводырь от подобных систем возможностью вести диалог с пользователем. Машина может отвечать на вопросы, поддерживать беседу.

К тому же у других робособак в помещениях нередко сбоит GPS, из-за чего роботы «теряются» в замкнутом пространстве. Но это не касается RoboGuide: этот робот ориентируется по камерам.

Для тестирования робособаки исследователи с его помощью провели экскурсию в старейшем музее Шотландии «Хантериан». RoboGuide провёл экскурсию по зданию музея и рассказал истории шести экспонатов.

Автор:Андрей Кадуков
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