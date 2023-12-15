Робособака HOUND побила рекорд Гиннеса в 100-метровом спринте

Это механическое чудо продемонстрировало молниеносную среднюю скорость 18 км/ч, преодолев дистанцию всего за 19,87 секунды. HOUND, созданный для высокоскоростных маневров, обладает широким спектром возможностей: от бега «рысью» со скоростью 3 м/с до перемещения по травянистой местности и подъема по крутым склонам с углом наклона 22°.

Рекордный результат - это свидетельство оптимизированной механической конструкции HOUND, включающей инновационные контроллеры двигателей и конфигурации передач.

И хотя HOUND пока не может сравниться с Усэйном Болтом по скорости, это, несомненно, отличный робот-спринтер.