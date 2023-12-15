Наука и технологии
00:45, 15 декабря 2023
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Робособака HOUND побила рекорд Гиннеса в 100-метровом спринте

В демонстрации скорости и ловкости HOUND, передовой робота-собаки, созданный в Корейском институте науки и технологий, только что установил рекорд Гиннесса по самому быстрому забегу на 100 метров, когда-либо зафиксированному четвероногим роботом.

Dynamic Robot Control and Design Laboratory at the Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) in Daejeon, South Korea

Dynamic Robot Control and Design Laboratory at the Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) in Daejeon, South Korea

Это механическое чудо продемонстрировало молниеносную среднюю скорость 18 км/ч, преодолев дистанцию всего за 19,87 секунды. HOUND, созданный для высокоскоростных маневров, обладает широким спектром возможностей: от бега «рысью» со скоростью 3 м/с до перемещения по травянистой местности и подъема по крутым склонам с углом наклона 22°.

Рекордный результат - это свидетельство оптимизированной механической конструкции HOUND, включающей инновационные контроллеры двигателей и конфигурации передач.

И хотя HOUND пока не может сравниться с Усэйном Болтом по скорости, это, несомненно, отличный робот-спринтер.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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