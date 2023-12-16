«Робот-бармена» FrazyBot оценили в 360 000 рублей ($3 999), и это еще со скидкой

В основе этого бота — базовый модуль, на котором расположен экран управления и резервуар для выбранных вами жидкостей — воды, молока или различных спиртных напитков. Магия происходит, когда вы подключаете один из универсальных «модулей напитков», предназначенных для приготовления кофе, чая, коктейлей или моктейлей. Изюминка: сами пользователи создают свои напитки на сайте FrazyBot, указывая ингредиенты и предпочтения по приготовлению.

Компоненты герметично упаковываются в штаб-квартире Frazy и доставляются прямо к двери. Простое сканирование QR-кода на коробке с ингредиентами побуждает FrazyBot к действию — от измельчения кофейных зерен до вспенивания молока и добавления особых штрихов, таких как карамельные помазки или латте-арт.

FrazyBot стоит недешево, предупреждаем сразу, — его цена на предзаказе на CES составляет 3 999 долларов.