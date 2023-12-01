Роботы начнут учить учить детей английскому языку в Южной Корее

Это нововведение было объявлено Управлением образования Сеульского метрополитена в рамках усиления обучения английскому языку в государственных школах.

Роботы, разработанные совместно с частной компанией, будут поставлены в пять школ столицы для испытательного запуска в марте следующего года.

ИИ, похожий на роботов-официантов, сможет вести один на один разговоры на английском языке с учениками, действуя как помощник учителя и демонстрируя разговорный английский, как у носителя языка.

Роботы также предложат индивидуальное обучение, включая коррекцию произношения каждого ученика.

В случае успешного испытания, Управление образования планирует расширить использование роботов-репетиторов.