Наука и технологии
00:00, 01 декабря 2023
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Роботы начнут учить учить детей английскому языку в Южной Корее

В следующем году в начальных и средних школах Сеула начнут использовать «роботов-репетиторов» для помощи ученикам в усвоении английского языка.

Ferra.ru

Ferra.ru

Это нововведение было объявлено Управлением образования Сеульского метрополитена в рамках усиления обучения английскому языку в государственных школах.

Роботы, разработанные совместно с частной компанией, будут поставлены в пять школ столицы для испытательного запуска в марте следующего года.

ИИ, похожий на роботов-официантов, сможет вести один на один разговоры на английском языке с учениками, действуя как помощник учителя и демонстрируя разговорный английский, как у носителя языка.

Роботы также предложат индивидуальное обучение, включая коррекцию произношения каждого ученика.

В случае успешного испытания, Управление образования планирует расширить использование роботов-репетиторов.

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