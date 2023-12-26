Роботы против людей: кому дети доверяют больше

Исследование под метким названием «Дети младшего, а не старшего возраста доверяют неточному информатору-человеку больше, чем неточному информатору-роботу» посвящено изучению сознания детей в возрасте от трех до пяти лет. Результаты показали, что дети доверяют тем, кто доказал свою точность в прошлом, будь то человек или робот.

Однако самое страшное открытие заключается в том, что дети младшего возраста склонны доверять ненадежному человеку, а не роботу, в то время как дети постарше становятся более разборчивыми, полагаясь на «сигналы надежности».

Поскольку технологии все больше проникают в школы и детсады, исследование позволяет сделать вывод о глубоких последствиях для образовательных инструментов.