Роботы против людей: кому дети доверяют больше
Ученые погрузились в увлекательный мир детского доверия, выясняя, кому дети доверяют больше — роботам или людям. Исследование, проведенное доктором Ли Сяоцянем и профессором Йоу Вей Куином из Сингапурского университета технологии и дизайна, раскрывает важнейший аспект детского развития — определение надежных источников информации в цифровую эпоху.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Исследование под метким названием «Дети младшего, а не старшего возраста доверяют неточному информатору-человеку больше, чем неточному информатору-роботу» посвящено изучению сознания детей в возрасте от трех до пяти лет. Результаты показали, что дети доверяют тем, кто доказал свою точность в прошлом, будь то человек или робот.
Однако самое страшное открытие заключается в том, что дети младшего возраста склонны доверять ненадежному человеку, а не роботу, в то время как дети постарше становятся более разборчивыми, полагаясь на «сигналы надежности».
Поскольку технологии все больше проникают в школы и детсады, исследование позволяет сделать вывод о глубоких последствиях для образовательных инструментов.