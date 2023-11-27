Наука и технологии
12:00, 27 ноября 2023
1 мин.

Роботы заменят 30% людей-рабочих у крупного производителя электромобилей уже в 2027 году

В новом витке технологического прогресса, китайский производитель электромобилей Nio планирует заменить 30% своего рабочего персонала роботами и искусственным интеллектом к 2027 году.

Ferra.ru

Ferra.ru

Ранее в этом месяце компания объявила о сокращении 10% своего персонала, чтобы улучшить эффективность и сохранить конкурентоспособность.

Шанхайский автопроизводитель активно стремится к повышению уровня автоматизации на производстве и планирует сократить количество управленческих позиций на 50%, внедряя более продвинутые технологии ИИ на своих заводах.

Вице-президент по производству, логистике и операциям Nio, Джи Хуациан, заявил: «Мы хотим прибегнуть к технологиям ИИ, чтобы значительно сократить зависимость от квалифицированных рабочих и техников, и таким образом сэкономить больше на трудовых затратах».

Он добавил, что если 80% решений на производстве будут приниматься ИИ, это позволит компании сократить 50% управленческих позиций к 2025 году.

Промышленные роботы помогут компании сократить использование рабочих на производственных линиях на 30% между 2025 и 2027 годами.

Nio представляет себе полную автоматизацию, или систему без участия рабочих, на своих производственных площадках в будущем, опираясь на передовые технологии ИИ и робототехники.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=record::a1eb7368-0cc3-43dd-b3af-8bb9b4ac97ce
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.