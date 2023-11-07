Роскосмос показал, как будет выглядеть российская замена Международной космической станции

На выставке-форуме «Россия» в Москве, госкорпорация представила макеты Российской орбитальной станции (РОС) и космической обсерватории «Спектр-РГ», а также элементы инновационного ядерного буксира.

Экспозиция позволила впервые узреть транспортно-энергетический модуль с его монументальной ядерной энергетической установкой.

Посетители также могли оценить макеты передовых ракет «Ангара», «Амур-СПГ» и «Корона», и даже прототип многоразового крылатого ракетного блока «Крыло-СВ».

В день открытия к гостям обратились выдающиеся личности космической отрасли, включая Сергея Крикалева, исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, и космонавтов, находящихся на борту МКС.

Это событие не только демонстрирует достижения России в космической сфере, но и подчеркивает ее стремление к новым горизонтам исследований и разработок, открывая новую страницу в истории освоения космоса.