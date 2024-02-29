Роскосмос распродаст недвижимость на 11,4 млрд рублей

Среди объектов, выставленных на продажу:

База отдыха «Салют» недалеко от Троицка (15,4 га, 18 строений) — начальная цена 703 млн руб.

Комплекс зданий на Ленинградской улице в Химках (1,8 га) — начальная цена 652 млн руб.

75,66% акций пансионата «Курорт Макопсе» в Сочи — начальная цена 332 млн руб.

Имущественный комплекс на Бауманской улице в Москве (16 зданий, 1,9 га) — начальная цена 1,79 млрд руб.

Офисное здание на 7,2 тыс. кв. м в Москве (0,2 га) — начальная цена 745 млн руб.

Пансионаты «Восход» (Сергиев-Посад) — 720 млн руб., «Восток» (Лермонтово) — 665 млн руб., «Чайка» (Коломенский район) — 167 млн руб.

Эксперты оценивают объекты «Роскосмоса» близко к их рыночной стоимости. Наибольший интерес у покупателей, скорее всего, вызовут объекты в старых границах Москвы. Застройщики могут обратить внимание на пансионаты в Сочи и Туапсе. Остальные активы могут быть интересны гостиничным управляющим компаниям. Площадку в поселении Вороновское можно использовать под строительство коттеджного поселка. Найти покупателя на участок в Химках будет сложнее.