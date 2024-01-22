Россияне построят первую атомную электростанцию Египта

Это событие ознаменует начало основного этапа строительства первой атомной электростанции в Египте, которая будет построена российскими специалистами.

Заливка первого бетона на четвертом энергоблоке АЭС символизирует переход от подготовительного периода к основному этапу капитального строительства всех блоков станции.

Проект является флагманским для России на Африканском континенте и включает не только строительство станции, но и создание целой отрасли совместно с египетскими специалистами.

АЭС «Эд-Дабаа» расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира.

Росатом построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока.

Также предусмотрено сооружение сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива.

Ожидается, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году, став ключевым элементом энергетической инфраструктуры Египта.