Наука и технологии
18:00, 09 ноября 2023
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Российские авиакомпании перестанут впускать в самолёты дебоширов и хулиганов

Ассоциация авиакомпаний предложила создать единый «чёрный список» дебоширов и хулиганов, нарушивших закон на борту самолёта.

Ferra.ru

Ferra.ru

Этот список предлагается разослать авиакомпаниям и допустить их к реагированию в случае попытки сесть на самолёт человека из списка. В связи с этим «Аэрофлот» уже сообщил, что работает над поправками в действующее законодательство.

В частности, предлагается увеличить срок недопущения дебоширов и хулиганов на борт в течение трёх лет. Сейчас действует норма в один год.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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