Российские авиакомпании перестанут впускать в самолёты дебоширов и хулиганов

Этот список предлагается разослать авиакомпаниям и допустить их к реагированию в случае попытки сесть на самолёт человека из списка. В связи с этим «Аэрофлот» уже сообщил, что работает над поправками в действующее законодательство.

В частности, предлагается увеличить срок недопущения дебоширов и хулиганов на борт в течение трёх лет. Сейчас действует норма в один год.