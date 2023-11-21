Наука и технологии
20:15, 21 ноября 2023
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Российские блогеры стали зарабатывать больше в 2023 году

В 2023 году российские блогеры стали зарабатывать значительно больше благодаря росту рекламного рынка и увеличению аудитории основных интернет-платформ.

Ferra.ru

Ferra.ru

По данным исследования агентства Win2Win Communications, средняя стоимость одной рекламной интеграции возросла на 27% по сравнению с предыдущим годом.

Особенно заметен рост доходов блогеров на YouTube, где они расширили свои возможности за счет замены официальной рекламы площадки и увеличения количества рекламных форматов.

Тем не менее, самый значительный относительный рост доходов наблюдается у блогеров в Telegram и во ВКонтакте, где заработки увеличились на 42% и 34% соответственно. Это связано с увеличением аудитории названных платформ и перераспределением рекламных бюджетов в их пользу.

Кроме того, VK обновила официальную систему монетизации партнерской программы и запустила платформу VK Видео, что также способствовало росту доходов блогеров.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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