Российские сервисы запретят вход с иностранных e-mail с 2025 года

Это предложение было внесено заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Горелкиным.

По его словам, крупнейшие цифровые платформы страны не успевают решить все организационные вопросы в установленные сроки, что могло бы привести к нарушению стабильности их работы и ухудшению комфорта пользователей.

В дальнейшем, согласно поправкам, принятым в июле, авторизация на сайтах и приложениях будет разрешена только через российские сервисы.

Эта мера включает использование российского телефонного номера, сервиса Госуслуги, ЕБС или других сервисов, контролируемых российской стороной на 50% и более.

Принятые изменения направлены на усиление контроля над цифровыми платформами и обеспечение безопасности данных пользователей.