Российский студент разработал новый двигатель внутреннего сгорания

В двигателе нет распределительного вала и клапанов, а камера сгорания расположена вне рабочей зоны. Это позволяет использовать детонацию, которая является более эффективным процессом, чем сгорание. В результате давление в двигателе может быть увеличено в 300 раз.

Двигатель также меньше и легче традиционных двигателей. Его размеры составляют 200×200×200 миллиметров, а вес — всего 7 килограммов. Несмотря на свои размеры, двигатель выдает 35 лошадиных сил, 300 Ньютон-метров крутящего момента и 7,7 киловатта мощности.

Двигатель полностью состоит из комплектующих отечественного производства. Он уже заинтересовал крупнейшие российские компании в области автомобилестроения, судостроения и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).