Российского робота-кентавра для исследования Луны показали на фото и вживую
На недавно прошедшей конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Звездном городке был впервые представлен уникальный российский робот-кентавр, предназначенный для исследования и колонизации Луны.
Ferra.ru
Этот инновационный аппарат состоит из трех основных элементов: колесной базы, торса и летающего дрона, каждый из которых обладает автономной системой управления.
Управление роботом будет осуществляться оператором, находящимся на Земле, с использованием экзоскелета и шлема виртуальной реальности, что обеспечит высокую точность и эффективность взаимодействия.
Основная задача новинки – строительство обитаемой станции на поверхности Луны, которая в будущем сможет принять космонавтов для длительного пребывания.
На данный момент, хотя проект является перспективным, остаются неизвестными многие детали, такие как точная дата отправки робота на Луну, количество необходимых для строительства базы экземпляров и общее время, необходимое для завершения постройки.