Ровер NASA нашел на Марсе древние озерные отложения

Прибор RIMFAX, посылающий радарные волны вниз с интервалом в 10 см для измерения импульсов, отраженных от глубины около 20 м под поверхностью, показал, что слои отложений на дне кратера формировались в течение двух различных периодов осаждения, подобно слоям пластов, наблюдаемых на Земле. Это говорит о том, что когда-то кратер был заполнен водой в течение длительного времени, что создавало среду, в которой могла существовать микробная жизнь.

Открытие этих древних озерных отложений имеет большое значение, поскольку повышает вероятность обнаружения сохранившихся биосигнатур в образцах, собранных Perseverance. Марсоход собирает десятки образцов для возможного возвращения на Землю, где их можно будет проанализировать на предмет наличия признаков прошлой жизни.