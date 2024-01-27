Наука и технологии
Опубликовано 27 января 2024, 13:30
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Ровер NASA нашел на Марсе древние озерные отложения

Марсоход NASA Perseverance сделал важное открытие, которое может дать новые подсказки о возможности существования жизни на Марсе в прошлом. С помощью своего радарного прибора марсоход обнаружил свидетельства древних озерных отложений в основании кратера Джезеро шириной 45 км, в котором, как считается, когда-то находилось большое озеро.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Прибор RIMFAX, посылающий радарные волны вниз с интервалом в 10 см для измерения импульсов, отраженных от глубины около 20 м под поверхностью, показал, что слои отложений на дне кратера формировались в течение двух различных периодов осаждения, подобно слоям пластов, наблюдаемых на Земле. Это говорит о том, что когда-то кратер был заполнен водой в течение длительного времени, что создавало среду, в которой могла существовать микробная жизнь.

Открытие этих древних озерных отложений имеет большое значение, поскольку повышает вероятность обнаружения сохранившихся биосигнатур в образцах, собранных Perseverance. Марсоход собирает десятки образцов для возможного возвращения на Землю, где их можно будет проанализировать на предмет наличия признаков прошлой жизни.

Автор:Армен Зангиев
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