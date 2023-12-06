Рынок полупроводников: спад в 2023 году и взлет в 2024-м, ИИ-ускорители возглавят возрождение

В то время как 2023 год столкнулся с препятствиями в виде низкого спроса на ПК и смартфоны, следующий год обещает бум чипов во всех секторах. Прогноз Gartner даже предсказывает, что к 2027 году более 20 % серверных систем будут оснащены специализированными ускорителями, что будет способствовать развитию искусственного интеллекта.

GPU будет недостаточно, чтобы спасти полупроводниковую промышленность от двузначного спада в 2023 году, сказал Алан Пристли, вице-президент-аналитик Gartner. «Снижение спроса со стороны покупателей смартфонов и ПК в сочетании со слабыми расходами на центры обработки данных/гиперскалеры влияют на снижение выручки в этом году».