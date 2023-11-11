Наука и технологии
12:45, 11 ноября 2023
1 мин.

С этими шумоподавляющими наушниками вы выбираете, что слышать - пение птиц или сирены

Попрощайтесь с нежелательным шумом и поздоровайтесь с индивидуальным «звуковым ландшафтом». Исследователи из Вашингтонского университета разработали технологию, получившую название «семантический слух», которая позволяет пользователям в режиме реального времени выбирать, какие звуки глушить, а какие слышать отчетливо.

University of Washington

University of Washington

Представьте себе следующее: ваши наушники передают окружающие звуки на смартфон, который с помощью алгоритмов глубокого обучения отсеивает нежелательные шумы. Неважно, хотите ли вы услышать успокаивающую мелодию пения птиц или вам нужно быть начеку из-за сирены, «семантический слух» позволит вам выбрать один из 20 классов, включая плач ребенка, речь, пылесосы и многое другое. Простой голосовой командой или нажатием кнопки в приложении на смартфоне вы услышите в наушниках только выбранные звуки.

Представленная на выставке UIST '23, эта разработка может вскоре выйти на коммерческий рынок.

Добро пожаловать в будущее, где ваши наушники будут подстраивать ваш аудиомир под себя.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=1930763
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.