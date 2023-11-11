С этими шумоподавляющими наушниками вы выбираете, что слышать - пение птиц или сирены

Представьте себе следующее: ваши наушники передают окружающие звуки на смартфон, который с помощью алгоритмов глубокого обучения отсеивает нежелательные шумы. Неважно, хотите ли вы услышать успокаивающую мелодию пения птиц или вам нужно быть начеку из-за сирены, «семантический слух» позволит вам выбрать один из 20 классов, включая плач ребенка, речь, пылесосы и многое другое. Простой голосовой командой или нажатием кнопки в приложении на смартфоне вы услышите в наушниках только выбранные звуки.

Представленная на выставке UIST '23, эта разработка может вскоре выйти на коммерческий рынок.

Добро пожаловать в будущее, где ваши наушники будут подстраивать ваш аудиомир под себя.