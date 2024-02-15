Наука и технологии
Опубликовано 15 февраля 2024, 00:45
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Самоуправляемые автомобили Waymo дважды столкнулись с одним и тем же грузовиком

Waymo была вынуждена отозвать и обновить весь свой автопарк после того, как два ее автономных автомобиля (AV) столкнулись с одним и тем же эвакуатором. Несмотря на кажущуюся странность инцидента, оперативная реакция Waymo подняла ее авторитет в глазах критиков.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Инциденты произошли 11 декабря в Финиксе, штат Аризона. В первом случае АV Waymo неправильно определил траекторию движения пикапа, который буксировали через полосу для разворота, что привело к небольшому столкновению. После этого эвакуатор скрылся с места происшествия. Невероятно, но всего несколько минут спустя второй автомобиль Waymo столкнулся с тем же эвакуатором и пикапом. К счастью, никто не пострадал, а ущерб в обоих случаях был минимальным.

Waymo не теряла времени, чтобы уведомить власти и решить проблему. Они незамедлительно проинформировали полицию, Департамент общественной безопасности Аризоны и NHTSA, а к 12 января обновление программного обеспечения, предназначенное для предотвращения подобных ошибок, было распространено на весь их автопарк. Это резко контрастирует с инцидентами с Cruise и Tesla, где обвинения в сокрытии улик и затянувшиеся споры с регулирующими органами затмили их реакцию на проблемы безопасности.

Автор:Армен Зангиев
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