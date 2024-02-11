Наука и технологии
Опубликовано 11 февраля 2024, 06:45
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Samsung Galaxy Watch стали первыми, разрешенными для обнаружения апноэ во сне

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на обнаружение апноэ во сне на часах Samsung Galaxy Watch, что открывает путь к обновлению приложения Samsung Health Monitor.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Позже в этом году американские пользователи смогут загрузить обновление программного обеспечения, которое откроет возможности отслеживания апноэ во сне на их Galaxy Watch. Эта функция позволит им следить за своим сном и выявлять признаки этого распространенного и потенциально серьезного расстройства сна.

В Южной Корее кмопания получила аналогичное разрешение осенью прошлого года, и пользователи там уже получили ранний доступ к обновлению.

Galaxy Watch используют мониторинг уровня кислорода в крови во время сна, чтобы обнаружить возможные перепады, что является распространенным симптомом апноэ сна. Пользователям достаточно надеть часы в постель и пройти два сеанса мониторинга сна, каждый из которых длится не менее четырех часов, в течение 10-дневного периода. На основе полученных данных приложение предоставляет информацию о потенциальном риске апноэ сна.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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