Samsung и тайваньская TSMC внезапно отложили запуск производства чипов в США

По информации агентства Bloomberg, Samsung до 2025 года отложила запуск производства на заводе в Техасе, который должен был заработать в середине 2024, а TSMC не только перенесла с 2024 на 2025 запуск производственных линий в Аризоне, но до сих пор не закончила строительство предприятия. Известно, что тайваньский вендор столкнулся в США с нехваткой квалифицированных строителей для завода такого профиля и специалистов по установке литографического и прочего оборудования.

Дополнительные трудности для запуска предприятий возникли из-за американских природоохранных служб, которые не выдали компаниям лицензии. Вместе все обстоятельства говорят, что запуск производств может произойти после президентских выборов в США, что всерьёз бьёт по имиджу действующей Администрации.

Как пишет Bloomberg, для Байдена и его окружения это означает потерю политических очков, так как в контексте принятия «Закона о чипах» Байден обещал вложить в отрасль американского производства полупроводников не меньше $100 млрд, но на деле был выписан грант на $35 млн американской дочерней компании британской аэрокосмической фирмы BAE Systems Plc.