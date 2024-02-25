Samsung приготовилась к новой «эре носимых устройств» с помощью смарт-кольца

Вслед за тизером во время презентации Galaxy S24 в прошлом месяце, Samsung официально представит Galaxy Ring на MWC. Хотя подробностей пока мало, компания обещает, что устройство выйдет за рамки традиционных носимых устройств.

Посетители MWC также получат эксклюзивную возможность увидеть серию Galaxy Watch6 в паре с Galaxy S24, демонстрирующую новые функции здоровья.

Отслеживание состояния здоровья стало краеугольным камнем рынка носимых устройств, и такие технологические гиганты, как Samsung, Apple и Google, постоянно внедряют инновации, чтобы привлечь и удержать пользователей. Возможность интегрировать в кольца непрерывный мониторинг кровяного давления и уровня глюкозы остается весьма востребованным прорывом.