Наука и технологии
02:15, 16 ноября 2023
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Самую маленькую веб-камеру в мире с 4К-съемкой оценили в $175

Компания Opal, основанная бывшими дизайнерами Apple и Beats, представила новую веб-камеру Opal Tadpole.

9to5Mac

9to5Mac

Устройство, стоимостью $175, объединяет «ультра-портативность» с железом полноценный 4K-вебки, предназначенной для использования в дороге.

Opal Tadpole, которую компания называет «самой маленькой веб-камерой из когда-либо созданных», имеет размеры всего 1.2 дюйма в квадрате и весит 45 граммов.

Она специально разработана для работы с ноутбуком и оснащена встроенным зажимом, который подходит «для любого дисплея ноутбука без необходимости использования крепления для камеры».

9to5Mac

9to5Mac

Устройство оснащено встроенным плетеным кабелем USB-C, который также может служить своего рода шнурком, когда девайс не используется.

В плане качества аудио Opal заявляет, что Tadpole оснащена «направленным микрофоном с ИИ». Это означает, что она «записывает только звук, который видит камера», фильтруя фоновый шум и другие нежелательные звуки.

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