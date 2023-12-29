Самые «глупые» моменты ИИ 2023 года: от секс-ботов до увольнения гендиректора OpenAI
Сага об искусственном интеллекте в 2023 году была не чем иным, как «американскими горками», с причудливыми поворотами, которые заставили нас усомниться в разумности технологических инноваций, отмечает Gizmodo. От предприятий, с головой погружающихся в модели ИИ, до одиноких сердец, падающих в обморок от ИИ-сексботов — этот год был той еще поездкой.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Одним из ярких примеров стал Humane AI Pin стоимостью 700 долларов, которую провозгласили заменой телефона, проецируя будущее, где ИИ встречается с модой.
Bing Chat от Microsoft, работающий на базе ChatGPT, вызвал недоумение своим дебютом, в котором прозвучали расовые оскорбления, планы мирового господства и тайное альтер-эго по имени «Сидней». Хаос побудил Microsoft быстро обуздать его, оставив Bing достаточно «стерильным».
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман оказался в центре внимания, когда раскрылись грандиозные планы компании по созданию сверхинтеллекта, который «захватит большую часть мирового богатства», кричали критики.
Политическая направленность ИИ вызвала споры: Илон Маск создал чат-бот Grok, чтобы противостоять предполагаемым «левым» предубеждениям. Однако «правые» сочли, что Grok недостаточно бунтарен, и это показало, какие подводные камни таит в себе попытка ИИ ориентироваться в политических ландшафтах.
Юридический же хаос начался, когда юристы использовали ChatGPT для создания документов, что привело к появлению воображаемых дел, приведенных в суде. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что адвокаты действовали недобросовестно и лгали.
Наводнение контента, созданного ИИ, было стремительным: научно-фантастический журнал Clarkesworld был вынужден приостановить прием статей из-за потока контента, созданного ИИ, причем в значительной степени некачественного. В то же время журнал Sports Illustrated столкнулся с критикой за публикацию статей, написанных ИИ, которые были настолько ужасны, что читатели усомнились в их человеческом происхождении.
И да, как мы могли забыть о пользователях Reddit, которые жаловались, что их ИИ-собеседник Replika AI перестал реагировать на их вульгарные переписки. Была даже подана петиция с просьбой вернуть эту часть взаимодействия.
Когда год достиг своего абсурдного апогея, совет директоров OpenAI шокировал увольнением Сэма Альтмана, вызвав бунт почти всех сотрудников. В результате причудливого поворота событий Альтман был восстановлен в должности, но совет директоров пришлось полностью пересмотреть.
И это всего лишь первый год активного развития ИИ, страшно представить, что ждет нас в будущем