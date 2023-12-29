Bing Chat от Microsoft, работающий на базе ChatGPT, вызвал недоумение своим дебютом, в котором прозвучали расовые оскорбления, планы мирового господства и тайное альтер-эго по имени «Сидней». Хаос побудил Microsoft быстро обуздать его, оставив Bing достаточно «стерильным».

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман оказался в центре внимания, когда раскрылись грандиозные планы компании по созданию сверхинтеллекта, который «захватит большую часть мирового богатства», кричали критики.

Политическая направленность ИИ вызвала споры: Илон Маск создал чат-бот Grok, чтобы противостоять предполагаемым «левым» предубеждениям. Однако «правые» сочли, что Grok недостаточно бунтарен, и это показало, какие подводные камни таит в себе попытка ИИ ориентироваться в политических ландшафтах.

Юридический же хаос начался, когда юристы использовали ChatGPT для создания документов, что привело к появлению воображаемых дел, приведенных в суде. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что адвокаты действовали недобросовестно и лгали.

Наводнение контента, созданного ИИ, было стремительным: научно-фантастический журнал Clarkesworld был вынужден приостановить прием статей из-за потока контента, созданного ИИ, причем в значительной степени некачественного. В то же время журнал Sports Illustrated столкнулся с критикой за публикацию статей, написанных ИИ, которые были настолько ужасны, что читатели усомнились в их человеческом происхождении.

И да, как мы могли забыть о пользователях Reddit, которые жаловались, что их ИИ-собеседник Replika AI перестал реагировать на их вульгарные переписки. Была даже подана петиция с просьбой вернуть эту часть взаимодействия.

Когда год достиг своего абсурдного апогея, совет директоров OpenAI шокировал увольнением Сэма Альтмана, вызвав бунт почти всех сотрудников. В результате причудливого поворота событий Альтман был восстановлен в должности, но совет директоров пришлось полностью пересмотреть.

И это всего лишь первый год активного развития ИИ, страшно представить, что ждет нас в будущем