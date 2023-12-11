Наука и технологии
00:00, 11 декабря 2023
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Самый большой в мире айсберг предвещает климатическую катастрофу: он вырвался на свободу

Крупнейший в мире айсберг A23a вырвался на свободу, отправившись в беспрецедентное путешествие спустя более трех десятилетий. Хотя ученые уверяют, что это естественное явление, айсберг площадью 4 000 квадратных километров является ярким напоминанием о надвигающейся опасности, связанной с повышением уровня моря.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Спутники внимательно следят за эпическим дрейфом A23a, подчеркивая его огромные масштабы. По словам Робби Маллетта, специалиста по морскому льду, «это метафора того, насколько массивна криосфера, насколько велика Антарктида, и напоминание об огромном риске, с которым мы сталкиваемся из-за повышения уровня моря».

Движение этого колоссального айсберга весом почти в триллион тонн подчеркивает тревожную скорость, с которой айсберги отламываются из-за климатического кризиса. Сейчас, когда COP28 в самом разгаре, политики решают вопрос о необходимости сдерживания повышения уровня моря.

Пока мир готовится к последствиям, Гейл Уайтман, профессор устойчивого развития, предупреждает, что «полюса определят судьбу человечества». Колоссальный путь айсберга - это наглядное напоминание о том, что судьба полярных регионов неразрывно связана с нашей собственной.

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