Сбер научил ИИ понимать русский язык жестов

Соответствующее достижение было анонсировано на конференции AI Journey Андреем Белевцевым, старшим вице-президентом и руководителем технологического блока Сбера.

Разработанные компанией ИИ-модели открывают новые горизонты в области коммуникации, делая мир более доступным для людей с нарушениями слуха.

Эти инновации могут найти широкое применение в различных сферах: от многофункциональных центров и транспортной инфраструктуры до медицинских учреждений и банковских услуг.

Особенно важно отметить возможность адаптации онлайн и офлайн-образования для нужд людей с инвалидностью.

Ключевым элементом этих моделей является использование GigaChat API, программного интерфейса, который позволяет ИИ понимать контекст распознанных жестов без дополнительных преобразований.

Текущая версия модели способна распознавать более 2500 жестов, включая дактиль (произношение слов по буквам) и составные жесты. Кроме того, модель осведомлена о терминологии в таких областях, как банковское дело, транспорт, животные, а также включает некоторые термины из медицины и образования.