Секретный ингредиент жизни, фосфор, найден на галактических окраинах

Обычно фосфор рождается при взрывах массивных звезд или сверхновых, но фосфор обнаружился в далеком облаке под названием WB89-621, бросив вызов общепринятым представлениям. Эта необычная находка позволяет предположить альтернативные методы образования фосфора, возможно, связанные с захватом нейтронов в менее массивных звездах.

Это открытие меняет ход событий, расширяя «галактическую зону пригодности для жизни» до самых окраин и предлагая астрономам пересмотреть поиск внеземной жизни в этих некогда игнорируемых регионах.