22:30, 03 декабря 2023
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Секретный ингредиент жизни, фосфор, найден на галактических окраинах
Астрономы ошеломлены неожиданным открытием: фосфор, особо важный компонент для жизни, обнаружен в дальних окрестностях Млечного Пути.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Обычно фосфор рождается при взрывах массивных звезд или сверхновых, но фосфор обнаружился в далеком облаке под названием WB89-621, бросив вызов общепринятым представлениям. Эта необычная находка позволяет предположить альтернативные методы образования фосфора, возможно, связанные с захватом нейтронов в менее массивных звездах.
Это открытие меняет ход событий, расширяя «галактическую зону пригодности для жизни» до самых окраин и предлагая астрономам пересмотреть поиск внеземной жизни в этих некогда игнорируемых регионах.
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