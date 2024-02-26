Semtech показала самый маленький в мире защищенный 5G-роутер AirLink XR60

AirLink XR60 предназначен специально для таких отраслей, как общественная безопасность и коммунальное хозяйство, где надежная связь в экстремальных условиях имеет решающее значение. Его сверхкомпактный дизайн позволяет легко интегрировать устройство в ограниченное пространство, а прочная конструкция обеспечивает устойчивость к ударам, вибрации, экстремальным температурам и влажности. Кроме того, устройство имеет сертификат C1D2 и резервирование питания для повышения эксплуатационной надежности.

XR60 сочетает в себе возможности 5G и Wi-Fi 6, обеспечивая высокоскоростную и эффективную передачу данных. Кроме того, в нем есть Ethernet 5 Гбит/с и поддержка USB-C для расширенных возможностей подключения.