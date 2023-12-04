Наука и технологии
15:45, 04 декабря 2023
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Северокорейские хакеры украли криптовалюты на $3 млрд с 2017 года

Хакеры, поддерживаемые северокорейскими властями, украли с 2017 года криптовалюты на общую сумму около $3 млрд долларов.

Ferra.ru

Ferra.ru

Эти атаки, направленные на криптовалютную индустрию, были осуществлены такими известными группировками, как Kimsuky, Lazarus Group и Andariel.

Хакерские группы действовали в масштабах, сопоставимых с типичными киберпреступными бандами, но с гораздо большими ресурсами и поддержкой государства.

Они оказались ответственны за 44% всех украденных криптовалют в прошлом году. Основными их целями были биржи, а также индивидуальные пользователи и венчурные фирмы.

Отметим, что все началось со взлома южнокорейских бирж Bithumb, Youbit и Yapizon в 2017 году, когда были украдены криптоактивы примерно на $82.7 млн.

В последние два года северокорейские хакеры Lazarus были связаны с криптоограблениями, включая атаки на мосты блокчейна Harmony, Nomad и Qubit Finance, а также крупнейшее криптовалютное ограбление после взлома моста Ronin Network с кражей $620 млн.

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