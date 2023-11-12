Шесть признаков, что кошка к вам сильно привязалась

Массаж лапками. Это самый простой способ проявления привязанности со стороны кошки.

Вылизывание лица и волос человека. Такое действие у кошки ассоциируется с привязанностью, доверием, заботой, защитой. Примерно так же о котёнке заботится и мама-кошка.

Потребность находиться рядом. Это проявляется в том, что кошка пытается с вами проводить много времени, ждёт, пока вы проснётесь, и т.п.