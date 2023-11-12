Шесть признаков, что кошка к вам сильно привязалась
Хотя считается, что кошки не склонны привязываться к хозяину, это совсем не так. Но признаки этой привязанности у них не такие, как, например, у собак.
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Массаж лапками. Это самый простой способ проявления привязанности со стороны кошки.
Вылизывание лица и волос человека. Такое действие у кошки ассоциируется с привязанностью, доверием, заботой, защитой. Примерно так же о котёнке заботится и мама-кошка.
Потребность находиться рядом. Это проявляется в том, что кошка пытается с вами проводить много времени, ждёт, пока вы проснётесь, и т.п.
Сон вместе с человеком. Если кошка спит рядом с вами, то, скорее всего, именно к вам она больше всего привязалась.
Ревность. Иногда кошки могут «ревновать» не только к другим животным и людям, но и к различным предметам. Например, к компьютеру.
Бодание головой. Во время этого жеста кошка может также мяукать или мурлыкать.