Наука и технологии
20:15, 12 ноября 2023
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Шесть признаков, что кошка к вам сильно привязалась

Хотя считается, что кошки не склонны привязываться к хозяину, это совсем не так. Но признаки этой привязанности у них не такие, как, например, у собак.

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Массаж лапками. Это самый простой способ проявления привязанности со стороны кошки.

Вылизывание лица и волос человека. Такое действие у кошки ассоциируется с привязанностью, доверием, заботой, защитой. Примерно так же о котёнке заботится и мама-кошка.

Потребность находиться рядом. Это проявляется в том, что кошка пытается с вами проводить много времени, ждёт, пока вы проснётесь, и т.п.

iXBT.com

iXBT.com

Сон вместе с человеком. Если кошка спит рядом с вами, то, скорее всего, именно к вам она больше всего привязалась.

Ревность. Иногда кошки могут «ревновать» не только к другим животным и людям, но и к различным предметам. Например, к компьютеру.

Бодание головой. Во время этого жеста кошка может также мяукать или мурлыкать.

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